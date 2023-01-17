Галиуллин Агзам Каримович
Место рождения
Дата рождения30.01.1925
Дата смерти31.01.1976
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.01.1925
Отец: не указан
Мать: не указана
Место жительства
С 1947
Мамадыш, Мамадышский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Место жительства
С 1949 по 1976
Место жительства
Неизвестно
Зеленодольск, Зеленодольский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Смерть
31.01.1976