(Смирнова) Анна Александровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1831
Дата смерти1898
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1831
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1854
Сын: Иван Михайлович
Отец ребёнка: Болдырев/Смирнов Михаил Иванович
Рождение ребёнка
1856
Сын: Смирнов Василий Михайлович
Отец ребёнка: Болдырев/Смирнов Михаил Иванович
Рождение ребёнка
1864
Сын: Смирнов Алексей Михайлович
Отец ребёнка: Болдырев/Смирнов Михаил Иванович
Рождение ребёнка
1869
Дочь: Татьяна Михайловна
Отец ребёнка: Болдырев/Смирнов Михаил Иванович
Смерть
1898