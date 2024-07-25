(Смирнова) Анна Александровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюди(Смирнова) Анна Александровна

(Смирнова) Анна Александровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1831

Дата смерти

1898

Пол

Женский

Добавил:

НП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1831

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1854

Сын: Иван Михайлович

Отец ребёнка: Болдырев/Смирнов Михаил Иванович

Рождение ребёнка
1856

Сын: Смирнов Василий Михайлович

Отец ребёнка: Болдырев/Смирнов Михаил Иванович

Рождение ребёнка
1864

Сын: Смирнов Алексей Михайлович

Отец ребёнка: Болдырев/Смирнов Михаил Иванович

Рождение ребёнка
1869

Дочь: Татьяна Михайловна

Отец ребёнка: Болдырев/Смирнов Михаил Иванович

Смерть
1898

Мы используем куки для улучшения работы сайта.