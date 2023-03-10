Коврижных Петр — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Коврижных Петр

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1808

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1808

Отец: Коврижных Агафон

Мать: Феодосия Федоровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Коврижных Роман

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Коврижных Прокопей

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Смерть
Неизвестно
поч. 2й Высоковский
поч. 2й Высоковский
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