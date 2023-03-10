Коврижных Петр
Место рожденияНе указано
Дата рождения1808
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1808
Отец: Коврижных Агафон
Мать: Феодосия Федоровна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Коврижных Роман
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Коврижных Прокопей
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Смерть
Неизвестно
поч. 2й Высоковский
поч. 2й Высоковский