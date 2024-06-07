(Фомичева) Анна Степановна
Место рожденияс. Старая Ситня Ступинского района Московской обасти, Московская обл.
Дата рождения1860
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1860
Отец: Георгиев Степан Егорович/Георгиев
Мать: Марфа Тимофеева
с. Старая Ситня Ступинского района Московской обасти, Московская обл.
Место жительства
Неизвестно
с. Старая Ситня Ступинского района Московской обасти, Московская обл.
Смерть
Неизвестно