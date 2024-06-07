(Фомичева) Анна Степановна 1860 — найти родственников по фамилии на Familio
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(Фомичева) Анна Степановна

Место рождения

с. Старая Ситня Ступинского района Московской обасти, Московская обл.

Дата рождения

1860

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

1823 г.р.

Мать

1822 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ЕЩ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1860

Отец: Георгиев Степан Егорович/Георгиев

Мать: Марфа Тимофеева

с. Старая Ситня Ступинского района Московской обасти, Московская обл.
Место жительства
Неизвестно
с. Старая Ситня Ступинского района Московской обасти, Московская обл.
Смерть
Неизвестно

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