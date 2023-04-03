Пелагея Клементьева
Место рожденияНе указано
Дата рождения1712
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1712
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1735
Дочь: Анна Харитонова
Отец ребёнка: Ипполитов Харитон Григорьев
Бракосочетание
18.10.1739
Рождение ребёнка
04.07.1747
Дочь: Ефимия Харитонова
Отец ребёнка: Ипполитов Харитон Григорьев
Рождение ребёнка
01.03.1751
Дочь: Евдокия Харитонова
Отец ребёнка: Ипполитов Харитон Григорьев
Смерть
Неизвестно