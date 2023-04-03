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Пелагея Клементьева

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1712

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АО
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1712

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1735

Дочь: Анна Харитонова

Отец ребёнка: Ипполитов Харитон Григорьев

Анненское, Торжокский муниципальный район, Тверская область
Бракосочетание
18.10.1739

Муж: Ипполитов Харитон Григорьев

Рождение ребёнка
04.07.1747

Дочь: Ефимия Харитонова

Отец ребёнка: Ипполитов Харитон Григорьев

Анненское, Торжокский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
01.03.1751

Дочь: Евдокия Харитонова

Отец ребёнка: Ипполитов Харитон Григорьев

Анненское, Торжокский муниципальный район, Тверская область
Смерть
Неизвестно
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