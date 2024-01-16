Жерихина Агафья Григорьевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1746
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1768
Дочь: Марина Даниловна
Отец ребёнка: Жерихин Данил Афанасьевич
д. Алексеево
Рождение ребёнка
1769
Дочь: Меланья Даниловна
Отец ребёнка: Жерихин Данил Афанасьевич
д. Алексеево
Бракосочетание
Неизвестно
д. Алексеево
Смерть
Неизвестно