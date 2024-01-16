Жерихина Агафья Григорьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Жерихина Агафья Григорьевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1746

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1746

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1768

Дочь: Марина Даниловна

Отец ребёнка: Жерихин Данил Афанасьевич

д. Алексеево
Рождение ребёнка
1769

Дочь: Меланья Даниловна

Отец ребёнка: Жерихин Данил Афанасьевич

д. Алексеево
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Жерихин Данил Афанасьевич

д. Алексеево
Смерть
Неизвестно
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