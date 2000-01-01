Коробицин Клавдий Алексеевич
Место рожденияВологодск. губерния, Вельский уезд, Бестужевская вол., д.Погорелки
Дата рожденияОколо 1867
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1867
Вологодск. губерния, Вельский уезд, Бестужевская вол., д.Погорелки
Бракосочетание
28.01.1890
Вологодск. губерния, Вельский уезд, Бестужевская вол., д.Погорелки
Смерть
Неизвестно