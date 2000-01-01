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Коробицин Клавдий Алексеевич

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Место рождения

Вологодск. губерния, Вельский уезд, Бестужевская вол., д.Погорелки

Дата рождения

Около 1867

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

Х
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1867

Отец: Коробицин Алексей Логинович

Мать: Коробицина Александра Федоровна

Вологодск. губерния, Вельский уезд, Бестужевская вол., д.Погорелки
Бракосочетание
28.01.1890

Жена: Коробицина Анна Анатольевна

Вологодск. губерния, Вельский уезд, Бестужевская вол., д.Погорелки
Смерть
Неизвестно
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