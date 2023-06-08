Опаляющая Шантель — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Опаляющая Шантель

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Смит Кай

Мать: Опаляющая Аурелия

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Смит Атол

Отец ребёнка: Смит Карингтон

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Смит Пассэт

Отец ребёнка: Смит Карингтон

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Опаляющая Фаун

Отец ребёнка: Смит Карингтон

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Смит Леста

Отец ребёнка: Смит Карингтон

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Смит Урат

Отец ребёнка: Смит Карингтон

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Смит Карингтон

Смерть
Неизвестно

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