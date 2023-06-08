Опаляющая Шантель
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Смит Кай
Мать: Опаляющая Аурелия
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Смит Атол
Отец ребёнка: Смит Карингтон
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Смит Пассэт
Отец ребёнка: Смит Карингтон
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Опаляющая Фаун
Отец ребёнка: Смит Карингтон
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Смит Леста
Отец ребёнка: Смит Карингтон
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Смит Урат
Отец ребёнка: Смит Карингтон
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Смит Карингтон
Смерть
Неизвестно