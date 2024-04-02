Мамонтова (Долгова) Евдокия (Авдотья) Родионовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мамонтова (Долгова) Евдокия (Авдотья) Родионовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1829

Дата смерти

1900

Пол

Женский

Добавил:

ЮМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1829

Отец: Долгов Родион

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Рудометкина Матрена Ивлиевна

Отец ребёнка: Мамонтов Ивлий Яков

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Мамонтов Ивлий Яков

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Мамонтова Мария Ивлиевна

Отец ребёнка: Мамонтов Ивлий Яков

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Мамонтов Иван Ивлиевич

Отец ребёнка: Мамонтов Ивлий Яков

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Мамонтов Федор Ивлиевич

Отец ребёнка: Мамонтов Ивлий Яков

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Мамонтов Тимофей Ивлиевич

Отец ребёнка: Мамонтов Ивлий Яков

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Мамонтов Петр Ивлиевич

Отец ребёнка: Мамонтов Ивлий Яков

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Сидорова Анастасия Ивлиевна

Отец ребёнка: Мамонтов Ивлий Яков

Смерть
1900
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