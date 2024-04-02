Мамонтова (Долгова) Евдокия (Авдотья) Родионовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1829
Дата смерти1900
ПолЖенский
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1829
Отец: Долгов Родион
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Рудометкина Матрена Ивлиевна
Отец ребёнка: Мамонтов Ивлий Яков
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Мамонтов Ивлий Яков
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Мамонтова Мария Ивлиевна
Отец ребёнка: Мамонтов Ивлий Яков
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Мамонтов Ивлий Яков
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Мамонтов Ивлий Яков
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Мамонтов Тимофей Ивлиевич
Отец ребёнка: Мамонтов Ивлий Яков
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Мамонтов Ивлий Яков
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Сидорова Анастасия Ивлиевна
Отец ребёнка: Мамонтов Ивлий Яков
Смерть
1900