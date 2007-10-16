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Медведева Наталья Владимировна

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Место рождения

Новосибирск, город Новосибирск, Новосибирская область

Дата рождения

16.10.2007

Пол

Женский

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.10.2007

Отец: Медведев Владимир Александрович

Мать: Медведева Анна Витальевна

Новосибирск, город Новосибирск, Новосибирская область
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