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Медведева Наталья Владимировна
Медведева Наталья Владимировна
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Место рождения
Новосибирск
, город Новосибирск, Новосибирская область
Дата рождения
16.10.2007
Пол
Женский
Отец
Медведев Владимир Александрович
1971 г.р.
Мать
Медведева (Голышева) Анна Витальевна
1974 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
АМ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.10.2007
Отец:
Медведев Владимир Александрович
Мать:
Медведева Анна Витальевна
Новосибирск
, город Новосибирск, Новосибирская область
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