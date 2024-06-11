Атясова Мария Семеновна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
01.10.1875
Отец ребёнка: Атясов Максим Андреевич
Рождение ребёнка
05.02.1880 ст.
Дочь: Атясова Дарья Максимовна
Отец ребёнка: Атясов Максим Андреевич
Рождение ребёнка
27.10.1886 ст.
Дочь: Атясова Анастасия Максимовна
Отец ребёнка: Атясов Максим Андреевич
Смерть
Неизвестно