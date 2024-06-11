Атясова Мария Семеновна Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio
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Атясова Мария Семеновна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

СМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Атясов Максим Андреевич

Рождение ребёнка
01.10.1875

Сын: Атясов Яков Максимович

Отец ребёнка: Атясов Максим Андреевич

Благодаровка, Борский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
05.02.1880 ст.

Дочь: Атясова Дарья Максимовна

Отец ребёнка: Атясов Максим Андреевич

Благодаровка, Борский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
27.10.1886 ст.

Дочь: Атясова Анастасия Максимовна

Отец ребёнка: Атясов Максим Андреевич

Благодаровка, Борский муниципальный район, Самарская область
Смерть
Неизвестно
Благодаровка, Борский муниципальный район, Самарская область

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