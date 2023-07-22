Бякова Дарья Николаевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бякова Дарья Николаевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

До 1876 г.р.

Дети

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
11.10.1890

Дочь: Параскева Демидовна

Отец ребёнка: Бяков Демид Кондратьевич

Масловская, Вилегодский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
03.04.1892

Сын: Бяков Георгий Демидович

Отец ребёнка: Бяков Демид Кондратьевич

Запись в метрической книге Спасской Поршенской церкви
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Бяков Демид Кондратьевич

Смерть
Неизвестно
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