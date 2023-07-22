Бякова Дарья Николаевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
11.10.1890
Дочь: Параскева Демидовна
Отец ребёнка: Бяков Демид Кондратьевич
Масловская, Вилегодский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
03.04.1892
Отец ребёнка: Бяков Демид Кондратьевич
Запись в метрической книге Спасской Поршенской церкви
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно