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Семенова Анна Климовна
Семенова Анна Климовна
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Место рождения
Дрисвяты
, Браславский район, Витебская область
Дата рождения
Около 1940
Пол
Женский
Отец
Семенов Климент Мартьянович
1883 г.р.
Мать
Семенова Ульяна Павловна
1902 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
AL
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1940
Отец:
Семенов Климент Мартьянович
Мать:
Семенова Ульяна Павловна
Дрисвяты
, Браславский район, Витебская область
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