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Семенова Анна Климовна

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Место рождения

Дрисвяты, Браславский район, Витебская область

Дата рождения

Около 1940

Пол

Женский

Добавил:

AL
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1940

Отец: Семенов Климент Мартьянович

Мать: Семенова Ульяна Павловна

Дрисвяты, Браславский район, Витебская область
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