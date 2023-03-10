(Волкова) Татьяна Евсеева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Волкова) Татьяна Евсеева

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1797

Дата смерти

После 1858

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1797

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
01.11.1830

Сын: Волков Михаил Яковлев

Отец ребёнка: Волков Яков Игнатов

Коломенское, Куркинский муниципальный район, Тульская область
Ф. 3 Оп. 15 Д. 228 Метрическая книга церквей Богородицкого уезда. Т. 2 | Государственный архив Тульской области | МК Богородицкого у. 1830
Смерть
После 1858
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