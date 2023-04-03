(Никонова/Кононова) Аксинья (Ксения) — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Никонова/Кононова) Аксинья (Ксения)

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1782

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ИА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1782

Отец: Никон

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1803

Сын: Антонов Кирилл

Отец ребёнка: Александров/алексеев Антон

Черное, Великолуцкий уезд, Псковская губерния
Рождение ребёнка
03.02.1805

Сын: Антоновъ (дер Черная) Семенъ

Отец ребёнка: Александров/алексеев Антон

Черное, Великолуцкий уезд, Псковская губерния
Восприемниками были той же деревни крестьянин Андрей Иванов крестьянкам женка Афимья Иванова
Рождение ребёнка
Между 07.03.1812 и 08.03.1812

Дочь: Авдотья

Отец ребёнка: Александров/алексеев Антон

Черное, Великолуцкий уезд, Псковская губерния
Рождение ребёнка
27.04.1814

Дочь: Авдотья

Отец ребёнка: Александров/алексеев Антон

Черное, Великолуцкий уезд, Псковская губерния
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Антоновъ (возможно Брат Семена) Спиридонъ (дер. Чернаво)

Отец ребёнка: Александров/алексеев Антон

Смерть
Неизвестно
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