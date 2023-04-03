(Никонова/Кононова) Аксинья (Ксения)
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1782
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1782
Отец: Никон
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1803
Сын: Антонов Кирилл
Отец ребёнка: Александров/алексеев Антон
Рождение ребёнка
03.02.1805
Сын: Антоновъ (дер Черная) Семенъ
Отец ребёнка: Александров/алексеев Антон
Восприемниками были той же деревни крестьянин Андрей Иванов крестьянкам женка Афимья Иванова
Рождение ребёнка
Между 07.03.1812 и 08.03.1812
Дочь: Авдотья
Отец ребёнка: Александров/алексеев Антон
Рождение ребёнка
27.04.1814
Дочь: Авдотья
Отец ребёнка: Александров/алексеев Антон
Рождение ребёнка
Неизвестно
Смерть
Неизвестно