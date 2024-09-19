Груздева Мария Емельяновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Груздева Мария Емельяновна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1885

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1885 г.р.

Дети

1911 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

ОГ
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Место
Комментарий
Рождение
Около 1885

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Груздев Николай Леонтьевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Груздев Николай Леонтьевич

Рождение ребёнка
17.12.1911 ст.

Сын: Груздев Василий Николаевич

Отец ребёнка: Груздев Николай Леонтьевич

Меленки, Костромской уезд, Костромская область
Место рождения: Ярославская обл., Любимский р-н, д. Миленки / с. Фоминск
Смерть
Неизвестно

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