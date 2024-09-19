Груздева Мария Емельяновна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1885
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
Скрыто настройками приватности
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Место
Комментарий
Рождение
Около 1885
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Груздев Николай Леонтьевич
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
17.12.1911 ст.
Сын: Груздев Василий Николаевич
Отец ребёнка: Груздев Николай Леонтьевич
Меленки, Костромской уезд, Костромская область
Место рождения: Ярославская обл., Любимский р-н, д. Миленки / с. Фоминск
Смерть
Неизвестно