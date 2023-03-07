Наймушина Феодосия Яковлева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Наймушина Феодосия Яковлева

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1782

Дата смерти

После 1802

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1783 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ПЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1782

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
1800

Муж: Наймушин Логин Иванов

Святополье, Немский муниципальный район, Кировская область
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянка
Место жительства
Неизвестно
Мухачевской, Глазовский уезд, Вятская губерния
Смерть
После 1802
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