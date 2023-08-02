Арманшина Ильсия
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Арманшин Эльвир Миргалимович
Отец ребёнка: Арманшин Миргалим Нуриханович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Арманшин Альфиз Миргалимович
Отец ребёнка: Арманшин Миргалим Нуриханович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Арманшин Альмир Миргалимович
Отец ребёнка: Арманшин Миргалим Нуриханович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Арманшина Флюза Миргалимовна
Отец ребёнка: Арманшин Миргалим Нуриханович
Бракосочетание
Неизвестно