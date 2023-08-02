Арманшина Ильсия — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Арманшина Ильсия

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

РА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Арманшин Эльвир Миргалимович

Отец ребёнка: Арманшин Миргалим Нуриханович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Арманшин Альфиз Миргалимович

Отец ребёнка: Арманшин Миргалим Нуриханович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Арманшин Альмир Миргалимович

Отец ребёнка: Арманшин Миргалим Нуриханович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Арманшина Флюза Миргалимовна

Отец ребёнка: Арманшин Миргалим Нуриханович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Арманшин Миргалим Нуриханович

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