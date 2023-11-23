Измайлова (Миролюбова) Фелисата Платоновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиИзмайлова (Миролюбова) Фелисата Платоновна

Измайлова (Миролюбова) Фелисата Платоновна

Место рождения

с. Никольское на Пеньях, Ростовский уезд

Дата рождения

24.01.1876

Дата смерти

1957

Пол

Женский

Добавил:

ДВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.01.1876

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
02.02.1898

Муж: Измайлов Николай II Константинов

Супруг(-а): Фелисата Платоновна Измайлова (Миролюбова)
Рождение ребёнка
09.11.1898

Сын: Измайлов Константин Николаевич

Отец ребёнка: Измайлов Николай II Константинов

Рождение ребёнка
26.10.1900

Дочь: Жигалова (Измайлова) Варвара Николаевна

Отец ребёнка: Измайлов Николай II Константинов

Рождение ребёнка
19.02.1903

Дочь: Самоволькина (Измайлова) Лидия Николаевна

Отец ребёнка: Измайлов Николай II Константинов

Рождение ребёнка
29.01.1905

Сын: Измайлов Василий Николаевич

Отец ребёнка: Измайлов Николай II Константинов

Рождение ребёнка
18.01.1907

Дочь: (Измайлова) Антонина Николаевна

Отец ребёнка: Измайлов Николай II Константинов

Рождение ребёнка
09.03.1908

Дочь: Гоголева (Измайлова) Мария Николаевна

Отец ребёнка: Измайлов Николай II Константинов

Рождение ребёнка
03.03.1910

Сын: Измайлов Леонид Николаевич

Отец ребёнка: Измайлов Николай II Константинов

Рождение ребёнка
08.03.1912

Сын: Измайлов Александр Николаевич

Отец ребёнка: Измайлов Николай II Константинов

Рождение ребёнка
05.11.1914

Дочь: Опарина (Измайлова) Анастасия Николаевна

Отец ребёнка: Измайлов Николай II Константинов

Рождение ребёнка
1917

Сын: Измайлов Геннадий Николаевич

Отец ребёнка: Измайлов Николай II Константинов

Смерть
1957

Мы используем куки для улучшения работы сайта.