Измайлова (Миролюбова) Фелисата Платоновна
Место рожденияс. Никольское на Пеньях, Ростовский уезд
Дата рождения24.01.1876
Дата смерти1957
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
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Отец: не указан
Мать: не указана
Сын: Измайлов Константин Николаевич
Отец ребёнка: Измайлов Николай II Константинов
Дочь: Жигалова (Измайлова) Варвара Николаевна
Отец ребёнка: Измайлов Николай II Константинов
Дочь: Самоволькина (Измайлова) Лидия Николаевна
Отец ребёнка: Измайлов Николай II Константинов
Сын: Измайлов Василий Николаевич
Отец ребёнка: Измайлов Николай II Константинов
Дочь: (Измайлова) Антонина Николаевна
Отец ребёнка: Измайлов Николай II Константинов
Дочь: Гоголева (Измайлова) Мария Николаевна
Отец ребёнка: Измайлов Николай II Константинов
Сын: Измайлов Леонид Николаевич
Отец ребёнка: Измайлов Николай II Константинов
Сын: Измайлов Александр Николаевич
Отец ребёнка: Измайлов Николай II Константинов
Дочь: Опарина (Измайлова) Анастасия Николаевна
Отец ребёнка: Измайлов Николай II Константинов
Сын: Измайлов Геннадий Николаевич
Отец ребёнка: Измайлов Николай II Константинов