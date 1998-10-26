Борисов Николай Тимофеевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Борисов Николай Тимофеевич

Место рождения

с.Ключёво Сергачский р-н

Дата рождения

31.12.1930

Дата смерти

26.10.1998

Пол

Мужской

Отец

Мать

Не указана

Дети

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1966 г.р.

Добавил:

КФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
31.12.1930

Отец: Борисов Тимофей

Мать: не указана

Рождение ребёнка
08.12.1955

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
29.09.1957

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
17.08.1960

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
29.11.1966

Сын: Борисов Николай

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Смерть
26.10.1998
Похороны
Неизвестно

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