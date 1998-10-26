Борисов Николай Тимофеевич
Место рожденияс.Ключёво Сергачский р-н
Дата рождения31.12.1930
Дата смерти26.10.1998
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
31.12.1930
Отец: Борисов Тимофей
Мать: не указана
Рождение ребёнка
08.12.1955
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
29.09.1957
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
17.08.1960
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
29.11.1966
Сын: Борисов Николай
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Смерть
26.10.1998
Похороны
Неизвестно