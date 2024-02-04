Гарифа Абдулнасыровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1829
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1829
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1850
Сын: Хабибулла
Отец ребёнка: Габит Сагындыкович
Рождение ребёнка
1853
Сын: Мухаметшакир
Отец ребёнка: Габит Сагындыкович
Рождение ребёнка
1856
Сын: Шарифулла Габитович
Отец ребёнка: Габит Сагындыкович
Рождение ребёнка
1865
Сын: Хамидулла
Отец ребёнка: Габит Сагындыкович
Рождение ребёнка
1871
Сын: Ахматзакир
Отец ребёнка: Габит Сагындыкович
Смерть
Неизвестно