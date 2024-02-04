Гарифа Абдулнасыровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Гарифа Абдулнасыровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1829

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

СШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1829

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1850

Сын: Хабибулла

Отец ребёнка: Габит Сагындыкович

Рождение ребёнка
1853

Сын: Мухаметшакир

Отец ребёнка: Габит Сагындыкович

Рождение ребёнка
1856

Сын: Шарифулла Габитович

Отец ребёнка: Габит Сагындыкович

Рождение ребёнка
1865

Сын: Хамидулла

Отец ребёнка: Габит Сагындыкович

Рождение ребёнка
1871

Сын: Ахматзакир

Отец ребёнка: Габит Сагындыкович

Смерть
Неизвестно

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