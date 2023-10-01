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Субботина Мария Михайловна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1834

Дата смерти

После 1858

Пол

Женский

Добавил:

МТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1834

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Субботин Евлампий Михайлович

Рождение ребёнка
Около 1854

Дочь: (Субботин) Анна Евлампиевна

Отец ребёнка: Субботин Евлампий Михайлович

Подкленка, Шуйский район, Северный край
Рождение ребёнка
Около 1857

Сын: Субботин Иван Евлампиевич

Отец ребёнка: Субботин Евлампий Михайлович

Подкленка, Шуйский район, Северный край
Рождение ребёнка
Около 1860

Сын: Субботин Николай Евлампиевич

Отец ребёнка: Субботин Евлампий Михайлович

Подкленка, Шуйский район, Северный край
Рождение ребёнка
Около 1865

Сын: Субботин Арсений Евлампиевич

Отец ребёнка: Субботин Евлампий Михайлович

Подкленка, Шуйский район, Северный край
Рождение ребёнка
Около 1871

Дочь: Кожевина (Субботина) Ольга Евлампиевна

Отец ребёнка: Субботин Евлампий Михайлович

Подкленка, Шуйский район, Северный край
Смерть
После 1858
Подкленка, Шуйский район, Северный край

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