Субботина Мария Михайловна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1834
Дата смертиПосле 1858
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Рождение
Около 1834
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Около 1854
Дочь: (Субботин) Анна Евлампиевна
Отец ребёнка: Субботин Евлампий Михайлович
Рождение ребёнка
Около 1857
Сын: Субботин Иван Евлампиевич
Отец ребёнка: Субботин Евлампий Михайлович
Рождение ребёнка
Около 1860
Сын: Субботин Николай Евлампиевич
Отец ребёнка: Субботин Евлампий Михайлович
Рождение ребёнка
Около 1865
Сын: Субботин Арсений Евлампиевич
Отец ребёнка: Субботин Евлампий Михайлович
Рождение ребёнка
Около 1871
Дочь: Кожевина (Субботина) Ольга Евлампиевна
Отец ребёнка: Субботин Евлампий Михайлович
Смерть
После 1858