Анисимов Семен Васильевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти1910
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Место
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Рождение
Неизвестно
Отец: Анисимов Василий
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1900
Сын: Анисимов Дмитрий Семенович
Мать ребёнка: Анисимова Анна Федоровна
Чащинская, Великосельская волость, Сольвычегодский уезд
Рождение ребёнка
1903
Мать ребёнка: Анисимова Анна Федоровна
Рождение ребёнка
1906
Дочь: Гриханина Анна Семеновна
Мать ребёнка: Анисимова Анна Федоровна
Рождение ребёнка
1910
Дочь: Надежда Семеновна
Мать ребёнка: Анисимова Анна Федоровна
Смерть
1910