Анисимов Семен Васильевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Анисимов Семен Васильевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

1910

Пол

Мужской

Добавил:

ОА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Анисимов Василий

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1900

Сын: Анисимов Дмитрий Семенович

Мать ребёнка: Анисимова Анна Федоровна

Чащинская, Великосельская волость, Сольвычегодский уезд
Рождение ребёнка
1903

Сын: Анисимов Иван Семенович

Мать ребёнка: Анисимова Анна Федоровна

Рождение ребёнка
1906

Дочь: Гриханина Анна Семеновна

Мать ребёнка: Анисимова Анна Федоровна

Рождение ребёнка
1910

Дочь: Надежда Семеновна

Мать ребёнка: Анисимова Анна Федоровна

Смерть
1910
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