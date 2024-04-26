Пантелеев Евгений Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio
ГлавнаяЛюдиПантелеев Евгений

Пантелеев Евгений

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

НХ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Пантелеева Лика

Мать ребёнка: Пантелеева (Золотарева) Наталья Владимировна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Пантелеев Александр

Мать ребёнка: Пантелеева (Золотарева) Наталья Владимировна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Пантелеева (Золотарева) Наталья Владимировна

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