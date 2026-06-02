Троицкий Василий Сергеевич 1951 — найти родственников по фамилии на Familio

Троицкий Василий Сергеевич

Автор
АМ
Мигунов А.

мужской, родился 1951

умер 05.01.2011, Приозерск, Приозерский муниципальный район, Ленинградская область

Участники
Место
Комментарий
Рождение
1951

Отец: не указан

Мать: не указана

Развод
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
21.09.1976

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Конёво

Рождение ребёнка
18.?.1978

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Конёво

Смерть
05.01.2011
Приозерск, Приозерский муниципальный район, Ленинградская область

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