Троицкий Василий Сергеевич

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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1951
Отец: не указан
Мать: не указана
Развод
Неизвестно
Жена: скрыто настройками приватности
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
21.09.1976
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Конёво
Рождение ребёнка
18.?.1978
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Конёво
Смерть
05.01.2011
Приозерск, Приозерский муниципальный район, Ленинградская область