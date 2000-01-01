Боровкова Арина Семёновна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1766
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Около 1766
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1791
Сын: Боровков Иван
Отец ребёнка: Боровков Поликарп
Рождение ребёнка
Около 1795
Дочь: Анна
Отец ребёнка: Боровков Поликарп
Рождение ребёнка
Около 1801
Сын: Боровков Василий
Отец ребёнка: Боровков Поликарп
Рождение ребёнка
Около 1805
Сын: Боровков Григорий
Отец ребёнка: Боровков Поликарп
Работа или профессия
Неизвестно