Боровкова Арина Семёновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Боровкова Арина Семёновна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1766

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Около 1791 г.р.
Около 1795 г.р.
Около 1801 г.р.
Около 1805 г.р.

Добавил:

НИ
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Место
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Рождение
Около 1766

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1791

Сын: Боровков Иван

Отец ребёнка: Боровков Поликарп

Рождение ребёнка
Около 1795

Дочь: Анна

Отец ребёнка: Боровков Поликарп

Рождение ребёнка
Около 1801

Сын: Боровков Василий

Отец ребёнка: Боровков Поликарп

Рождение ребёнка
Около 1805

Сын: Боровков Григорий

Отец ребёнка: Боровков Поликарп

Работа или профессия
Неизвестно
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