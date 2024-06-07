Бондарева (Гришина) Мария Анатольевна 12.03.1978 — найти родственников по фамилии на Familio
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Бондарева (Гришина) Мария Анатольевна

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Место рождения

г. Северо-Курильск Сахалинская обл.

Дата рождения

12.03.1978

Пол

Женский

Добавил:

АГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.03.1978

Отец: Гришин Анатолий Викторович

Мать: Гришина (Мельникова) Наталья Григорьевна

г. Северо-Курильск Сахалинская обл.
Развод
Неизвестно

Муж: Бондарев Алексей Николаевич

Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
08.12.2002

Сын: Бондарев Даниил Алексеевич

Отец ребёнка: Бондарев Алексей Николаевич

Лесозаводск
Бракосочетание
03.02.2010

Муж: Бондарев Алексей Николаевич

г. Лесозаводск

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