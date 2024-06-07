Бондарева (Гришина) Мария Анатольевна
Место рожденияг. Северо-Курильск Сахалинская обл.
Дата рождения12.03.1978
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.03.1978
г. Северо-Курильск Сахалинская обл.
Развод
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
08.12.2002
Сын: Бондарев Даниил Алексеевич
Отец ребёнка: Бондарев Алексей Николаевич
Лесозаводск
Бракосочетание
03.02.2010
г. Лесозаводск