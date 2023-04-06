Титов Илларион Федорович
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Титов Фёдор
Мать: не указана
Рождение ребёнка
04.12.1921
Сын: Титов Николай Илларионович
Мать ребёнка: Титова Фёкла Дорофеевна
Рождение ребёнка
18.09.1928
Мать ребёнка: Титова Фёкла Дорофеевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Титова Фёкла Дорофеевна
Работа или профессия
Неизвестно
Смерть
Неизвестно
Затопленная деревня между д.Шмаково и д.Стряна, Смоленская обл