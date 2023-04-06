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Титов Илларион Федорович

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Место рождения

Стряна, Костыревская волость, Рославльский уезд

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ИТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Титов Фёдор

Мать: не указана

Стряна, Костыревская волость, Рославльский уезд
Рождение ребёнка
04.12.1921

Сын: Титов Николай Илларионович

Мать ребёнка: Титова Фёкла Дорофеевна

Стряна, Костыревская волость, Рославльский уезд
Рождение ребёнка
18.09.1928

Сын: Титов Иван Илларионович

Мать ребёнка: Титова Фёкла Дорофеевна

Стряна, Костыревская волость, Рославльский уезд
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Титов Пётр Илларионович

Мать ребёнка: Титова Фёкла Дорофеевна

Работа или профессия
Неизвестно
Смерть
Неизвестно
Стряна, Костыревская волость, Рославльский уезд
Затопленная деревня между д.Шмаково и д.Стряна, Смоленская обл
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