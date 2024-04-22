Киселев Григорий Никитич
Место рождения
Дата рождения1912
Дата смерти15.06.1943
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1912
Место жительства
1917
зафиксирован в семье Киселева Никиты Яковлевича, Ф233 Оп 1Б Д 551 Том 2 Стр164-165
Раскулачивание
1931
Нарымский край Молчановский Район Поселок Луговой
Отправлены на спецпоселение как кулаки (Постановление снк и цик ссср от 1.02.1930)
Рождение ребёнка
1939
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Киселева Мария Федоровна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Киселева Мария Федоровна
Смерть
15.06.1943
Причина смерти: На войне