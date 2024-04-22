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Киселев Григорий Никитич

Место рождения

Александровка, Локтевский муниципальный район, Алтайский край

Дата рождения

1912

Дата смерти

15.06.1943

Пол

Мужской

Добавил:

АШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1912

Отец: Киселев Никита Яковлевич

Мать: Киселева Пелагея Терентьевна

Александровка, Локтевский муниципальный район, Алтайский край
Место жительства
1917
Александровка, Локтевский муниципальный район, Алтайский край
зафиксирован в семье Киселева Никиты Яковлевича, Ф233 Оп 1Б Д 551 Том 2 Стр164-165
Раскулачивание
1931
Нарымский край Молчановский Район Поселок Луговой
Отправлены на спецпоселение как кулаки (Постановление снк и цик ссср от 1.02.1930)
Рождение ребёнка
1939

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Киселева Мария Федоровна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Киселева Мария Федоровна

Смерть
15.06.1943
Причина смерти: На войне
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