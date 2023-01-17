Курнаев Алексей Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1881
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Рождение
1881
Отец: Курнаев Иван Яковлевич
Рождение ребёнка
Около 1906 ст.
Сын: Курнаев Михаил Алексеевич
Мать ребёнка: Курнаева Пелагея Андреевна
Место жительства
1912 ст.
Рахманово, Переславский муниципальный район, Ярославская область
Возраст - 29 лет Ф.230 Оп.3 Д.3216 Л.215об.
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно