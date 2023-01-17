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Курнаев Алексей Иванович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1881

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

РП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1881

Отец: Курнаев Иван Яковлевич

Мать: Курнаева Василиса Ивановна

Рождение ребёнка
Около 1906 ст.

Сын: Курнаев Михаил Алексеевич

Мать ребёнка: Курнаева Пелагея Андреевна

Место жительства
1912 ст.
Рахманово, Переславский муниципальный район, Ярославская область
Возраст - 29 лет Ф.230 Оп.3 Д.3216 Л.215об.
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Курнаева Пелагея Андреевна

Смерть
Неизвестно
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