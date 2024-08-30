Ступина-Воробьева (Пасанова) Мария Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1865
Дата смерти10.10.1891
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1865
Отец: не указан
Мать: не указана
Развод
Неизвестно
Бракосочетание
30.01.1889
Рождение ребёнка
20.11.1889
Сын: Ступин-Воробьев Александр Иванович
Отец ребёнка: Ступин-Воробьев Иван Петрович
Рождение ребёнка
12.11.1890
Дочь: (Ступина-Воробьева) Екатерина Ивановна
Отец ребёнка: Ступин-Воробьев Иван Петрович
Смерть
10.10.1891