Ступина-Воробьева (Пасанова) Мария Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ступина-Воробьева (Пасанова) Мария Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1865

Дата смерти

10.10.1891

Пол

Женский

Добавил:

МЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1865

Отец: не указан

Мать: не указана

Развод
Неизвестно

Муж: Ступин-Воробьев Иван Петрович

Бракосочетание
30.01.1889

Муж: Ступин-Воробьев Иван Петрович

Воржа, Ростовский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
20.11.1889

Сын: Ступин-Воробьев Александр Иванович

Отец ребёнка: Ступин-Воробьев Иван Петрович

Воржа, Ростовский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
12.11.1890

Дочь: (Ступина-Воробьева) Екатерина Ивановна

Отец ребёнка: Ступин-Воробьев Иван Петрович

Воржа, Ростовский муниципальный район, Ярославская область
Смерть
10.10.1891
Воржа, Ростовский муниципальный район, Ярославская область

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