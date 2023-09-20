Морокова (Богатырева) Мария Константиновна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1880
Дата смертиОколо 1945
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1880
Отец: Богатырев Константин
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Морокова) Прасковья Артемовна
Отец ребёнка: Морокин (Морока) Артемий Пимонович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Задорожная (дев.Морокина) Дарья Артемовна
Отец ребёнка: Морокин (Морока) Артемий Пимонович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Шавалова? (дев.Морокина) Екатерина Артемовна
Отец ребёнка: Морокин (Морока) Артемий Пимонович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (дев.Морокина) Надежда Артемовна
Отец ребёнка: Морокин (Морока) Артемий Пимонович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Митина (дев. Морокина) Ольга Артемовна
Отец ребёнка: Морокин (Морока) Артемий Пимонович
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
15.07.1911
Дочь: Корноухова (дев.Морокова) Мария Артемовна
Отец ребёнка: Морокин (Морока) Артемий Пимонович
Смерть
Около 1945