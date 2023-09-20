Морокова (Богатырева) Мария Константиновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Морокова (Богатырева) Мария Константиновна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1880

Дата смерти

Около 1945

Пол

Женский

Добавил:

АР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1880

Отец: Богатырев Константин

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Морокова) Прасковья Артемовна

Отец ребёнка: Морокин (Морока) Артемий Пимонович

Алхан-Кала, Грозненский муниципальный район, Чеченская Республика
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Задорожная (дев.Морокина) Дарья Артемовна

Отец ребёнка: Морокин (Морока) Артемий Пимонович

Алхан-Кала, Грозненский муниципальный район, Чеченская Республика
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Шавалова? (дев.Морокина) Екатерина Артемовна

Отец ребёнка: Морокин (Морока) Артемий Пимонович

Алхан-Кала, Грозненский муниципальный район, Чеченская Республика
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (дев.Морокина) Надежда Артемовна

Отец ребёнка: Морокин (Морока) Артемий Пимонович

Алхан-Кала, Грозненский муниципальный район, Чеченская Республика
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Митина (дев. Морокина) Ольга Артемовна

Отец ребёнка: Морокин (Морока) Артемий Пимонович

Алхан-Кала, Грозненский муниципальный район, Чеченская Республика
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Морокин (Морока) Артемий Пимонович

Рождение ребёнка
15.07.1911

Дочь: Корноухова (дев.Морокова) Мария Артемовна

Отец ребёнка: Морокин (Морока) Артемий Пимонович

Алхан-Кала, Грозненский муниципальный район, Чеченская Республика
Смерть
Около 1945

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