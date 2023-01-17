Мисюра Емельян Никодимович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мисюра Емельян Никодимович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1889

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1889

Отец: Мисюра Никодим Васильевич

Мать: Мисюра Варвара Ивановна

Бракосочетание
28.10.1912

Жена: Мисюра Параскева Лаврентьевна

Рождение ребёнка
06.09.1913

Сын: Мисюра Иоанн Емельянович

Мать ребёнка: Мисюра Параскева Лаврентьевна

Ивановка, Мариинский муниципальный район, Кемеровская область
Рождение ребёнка
13.11.1914

Дочь: Михаил Емельянович

Мать ребёнка: Мисюра Параскева Лаврентьевна

Ивановка, Мариинский муниципальный район, Кемеровская область
Рождение ребёнка
1919

Сын: Мисюра Василий Емельянович

Мать ребёнка: Мисюра Параскева Лаврентьевна

Рождение ребёнка
24.09.1921

Сын: Мисюра Николай Емельянович

Мать ребёнка: Мисюра Параскева Лаврентьевна

Ивановка, Мариинский муниципальный район, Кемеровская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Курочка Анна Емельяновна

Мать ребёнка: Мисюра Параскева Лаврентьевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Мисюра Моисей Емельянович

Мать ребёнка: Мисюра Параскева Лаврентьевна

Развод
Неизвестно

Жена: Мисюра Параскева Лаврентьевна

Смерть
Неизвестно
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