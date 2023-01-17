Мисюра Емельян Никодимович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1889
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1889
Отец: Мисюра Никодим Васильевич
Мать: Мисюра Варвара Ивановна
Бракосочетание
28.10.1912
Рождение ребёнка
06.09.1913
Мать ребёнка: Мисюра Параскева Лаврентьевна
Рождение ребёнка
13.11.1914
Дочь: Михаил Емельянович
Мать ребёнка: Мисюра Параскева Лаврентьевна
Рождение ребёнка
1919
Сын: Мисюра Василий Емельянович
Мать ребёнка: Мисюра Параскева Лаврентьевна
Рождение ребёнка
24.09.1921
Сын: Мисюра Николай Емельянович
Мать ребёнка: Мисюра Параскева Лаврентьевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Курочка Анна Емельяновна
Мать ребёнка: Мисюра Параскева Лаврентьевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Мисюра Моисей Емельянович
Мать ребёнка: Мисюра Параскева Лаврентьевна
Развод
Неизвестно
Смерть
Неизвестно