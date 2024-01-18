Козмина Анна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1818 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1845 ст.
Дочь: Авдотья Николаевна
Отец ребёнка: Козмин Николай Федотович
Рождение ребёнка
1852 ст.
Сын: Козмин Василий Николаевич
Отец ребёнка: Козмин Николай Федотович
Рождение ребёнка
1858 ст.
Дочь: Авдотья Николаевна
Отец ребёнка: Козмин Николай Федотович
Рождение ребёнка
Около 1860 ст.
Дочь: Малютина Аксинья (Ксения) Николаевна
Отец ребёнка: Козмин Николай Федотович
с. Кулешовка
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Козмин Николай Федотович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно