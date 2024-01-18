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Козмина Анна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1818 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ОМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1818 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1845 ст.

Дочь: Авдотья Николаевна

Отец ребёнка: Козмин Николай Федотович

Рождение ребёнка
1852 ст.

Сын: Козмин Василий Николаевич

Отец ребёнка: Козмин Николай Федотович

Рождение ребёнка
1858 ст.

Дочь: Авдотья Николаевна

Отец ребёнка: Козмин Николай Федотович

Рождение ребёнка
Около 1860 ст.

Дочь: Малютина Аксинья (Ксения) Николаевна

Отец ребёнка: Козмин Николай Федотович

с. Кулешовка
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Козмин Мирон Николаевич

Отец ребёнка: Козмин Николай Федотович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Козмин Николай Федотович

Смерть
Неизвестно
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