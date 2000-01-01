Уткина Александра Семёновна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1907
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1907
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
25.03.1931
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Уткин Александр Степанович
Рождение ребёнка
07.12.1934
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Уткин Александр Степанович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно