Уткина Александра Семёновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Уткина Александра Семёновна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1907

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1906 г.р.

Дети

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Скрыто настройками приватности

Добавил:

ЛГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1907

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
25.03.1931

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Уткин Александр Степанович

Рождение ребёнка
07.12.1934

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Уткин Александр Степанович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Уткин Александр Степанович

Смерть
Неизвестно
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