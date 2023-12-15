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Горюнова Анастасия Яковлевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1840

Дата смерти

14.05.1909

Пол

Женский

Добавил:

оз
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1840

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Горюнова (Горюнов) Феодора Ивановна

Отец ребёнка: не указан

Работа или профессия
Неизвестно
Рождение ребёнка
1859

Дочь: Горюнова Марфа Ивановна

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
1867

Сын: Горюнов Онисим Иванович

Отец ребёнка: Горюнов Онисим Иванович

Смерть
14.05.1909

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