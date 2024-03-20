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(Иоффе) Саша

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1917

Дата смерти

1942

Пол

Женский

Добавил:

ДЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1917

Отец: Иоффе Соломон Саулович (Шевелевич)

Мать: Йоффе Мария Марковна (Мордуховна)

Смерть
1942
1942
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