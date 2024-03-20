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(Иоффе) Саша
(Иоффе) Саша
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Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
1917
Дата смерти
1942
Пол
Женский
Отец
Иоффе Соломон Саулович (Шевелевич)
1895 г.р.
Мать
Йоффе (Млодик) Мария Марковна (Мордуховна)
1898 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ДЧ
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Биография
Биография
Источники
Источники
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Обсуждение
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Место
Комментарий
Рождение
1917
Отец:
Иоффе Соломон Саулович (Шевелевич)
Мать:
Йоффе Мария Марковна (Мордуховна)
Смерть
1942
1942
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