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Fink (Freund) Sina

Место рождения

Не указано

Дата рождения

14.01.1964

Пол

Женский

Добавил:

АФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
05.05.1885

Дочь: Maul (Fink) Nellja

Отец ребёнка: Fink Alexander Rudolfovitsch

Рождение
14.01.1964

Отец: Freund (Фрейнд) Philipp (Филипп Мартынович)

Мать: Freund (Рау) Emilie (Эмилия Давыдовна)

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Fink Alexander Rudolfovitsch

Рождение ребёнка
11.03.1985

Дочь: Himmel (Fink) Julia

Отец ребёнка: Fink Alexander Rudolfovitsch

Рождение ребёнка
30.09.1999

Сын: Fink Martin

Отец ребёнка: Fink Alexander Rudolfovitsch

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