Fink (Freund) Sina
Место рожденияНе указано
Дата рождения14.01.1964
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
05.05.1885
Дочь: Maul (Fink) Nellja
Отец ребёнка: Fink Alexander Rudolfovitsch
Рождение
14.01.1964
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
11.03.1985
Дочь: Himmel (Fink) Julia
Отец ребёнка: Fink Alexander Rudolfovitsch
Рождение ребёнка
30.09.1999
Сын: Fink Martin
Отец ребёнка: Fink Alexander Rudolfovitsch