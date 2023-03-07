Орлова (Трегубова) Евдокия Венедиктова
Место рождения
Дата рожденияДо 1727
Дата смертиПосле 1762
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
ДетиНе указаны
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1727
Отец: Трегубов Венедикт Семенов
Мать: не указана
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянка
Место жительства
Неизвестно
поч. Орловский, Куменская вотчина, Хлыновский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Смерть
После 1762