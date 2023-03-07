Орлова (Трегубова) Евдокия Венедиктова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиОрлова (Трегубова) Евдокия Венедиктова

Орлова (Трегубова) Евдокия Венедиктова

avatar

Место рождения

Колобовской, Орловский уезд, Вятская губерния

Дата рождения

До 1727

Дата смерти

После 1762

Пол

Женский

Отец

Около 1712 г.р.

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

ПЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1727

Отец: Трегубов Венедикт Семенов

Мать: не указана

Колобовской, Орловский уезд, Вятская губерния
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянка
Место жительства
Неизвестно
поч. Орловский, Куменская вотчина, Хлыновский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Смерть
После 1762
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close