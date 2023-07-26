Подкорытов Кирилл Михайлов
Место рожденияНе указано
Дата рождения1764 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1764 ст.
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Подкорытова Анна
Рождение ребёнка
1798 ст.
Сын: Подкорытов Александр Кирилов
Мать ребёнка: Подкорытова Анна
Рождение ребёнка
1800 ст.
Дочь: (Подкорытова) Авдотья Кирилова
Мать ребёнка: Подкорытова Анна
Рождение ребёнка
1804 ст.
Дочь: (Подкорытова) Мария Кирилова
Мать ребёнка: Подкорытова Анна
Рождение ребёнка
1806 ст.
Мать ребёнка: Подкорытова Анна
Рождение ребёнка
1810
Дочь: (Подкорытова) Наталья Кирилова
Мать ребёнка: Подкорытова Анна
Смерть
Неизвестно