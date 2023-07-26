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Подкорытов Кирилл Михайлов

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1764 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ИЕ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1764 ст.

Отец: Подкорытов Михаил Патрикеев

Мать: Подкорытова Евдокия Иванова

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Подкорытова Анна

Рождение ребёнка
1798 ст.

Сын: Подкорытов Александр Кирилов

Мать ребёнка: Подкорытова Анна

Сысерть, Сысертский, Свердловская область
Рождение ребёнка
1800 ст.

Дочь: (Подкорытова) Авдотья Кирилова

Мать ребёнка: Подкорытова Анна

Сысерть, Сысертский, Свердловская область
Рождение ребёнка
1804 ст.

Дочь: (Подкорытова) Мария Кирилова

Мать ребёнка: Подкорытова Анна

Сысерть, Сысертский, Свердловская область
Рождение ребёнка
1806 ст.

Сын: Подкорытов Фёдор Кирилов

Мать ребёнка: Подкорытова Анна

Сысерть, Сысертский, Свердловская область
Рождение ребёнка
1810

Дочь: (Подкорытова) Наталья Кирилова

Мать ребёнка: Подкорытова Анна

Сысерть, Сысертский, Свердловская область
Смерть
Неизвестно
Сысерть, Сысертский, Свердловская область

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