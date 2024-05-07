Кошкарова Мария Григорьевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1932
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1932
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1961
Дочь: (Кошкарова) Катерина Андреевна
Отец ребёнка: Кошкаров Андрей Егорович
Рождение ребёнка
1963
Дочь: (Кошкарова) Александра Андреевеа
Отец ребёнка: Кошкаров Андрей Егорович
Смерть
Неизвестно