Кошкарова Мария Григорьевна 1932 — найти родственников по фамилии на Familio
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Кошкарова Мария Григорьевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1932

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ТГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1932

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Кошкаров Андрей Егорович

Рождение ребёнка
1961

Дочь: (Кошкарова) Катерина Андреевна

Отец ребёнка: Кошкаров Андрей Егорович

Рождение ребёнка
1963

Дочь: (Кошкарова) Александра Андреевеа

Отец ребёнка: Кошкаров Андрей Егорович

Смерть
Неизвестно

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