Кожин Анисим Иванович
Место рождения
Дата рождения1793
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1793
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Кожина Прасковья
Рождение ребёнка
1816
Дочь: (Кожина) Марфа Анисимовна
Мать ребёнка: Кожина Прасковья
Рождение ребёнка
1818
Дочь: (Кожина) Елена Анисимовна
Мать ребёнка: Кожина Прасковья
Рождение ребёнка
1821
Дочь: (Кожина) Авдотья Анисимовна
Мать ребёнка: Кожина Прасковья
Смерть
Неизвестно