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Кожин Анисим Иванович

Место рождения

Клыгино, Родниковский муниципальный район, Ивановская область

Дата рождения

1793

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

МТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1793

Отец: Кожин Иван Иванович

Мать: Кожина (Маслова) Пелагея Ивановна

Клыгино, Родниковский муниципальный район, Ивановская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Кожина Прасковья

Рождение ребёнка
1816

Дочь: (Кожина) Марфа Анисимовна

Мать ребёнка: Кожина Прасковья

Клыгино, Родниковский муниципальный район, Ивановская область
Рождение ребёнка
1818

Дочь: (Кожина) Елена Анисимовна

Мать ребёнка: Кожина Прасковья

Клыгино, Родниковский муниципальный район, Ивановская область
Рождение ребёнка
1821

Дочь: (Кожина) Авдотья Анисимовна

Мать ребёнка: Кожина Прасковья

Клыгино, Родниковский муниципальный район, Ивановская область
Смерть
Неизвестно

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