Вдовенко Софья Григорьевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения15.04.1925
Дата смерти18.07.2001
ПолЖенский
Отец
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Мать
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.04.1925
Отец: скрыто настройками приватности
Мать: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
26.05.1948
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Пискун Василий Никифорович
Смерть
18.07.2001