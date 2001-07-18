Вдовенко Софья Григорьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Вдовенко Софья Григорьевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

15.04.1925

Дата смерти

18.07.2001

Пол

Женский

Отец

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Мать

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Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

ЕШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.04.1925

Отец: скрыто настройками приватности

Мать: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
26.05.1948

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Пискун Василий Никифорович

Смерть
18.07.2001
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