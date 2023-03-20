Вавилов Леонид — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Вавилов Леонид

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Место рождения

Россия

Дата рождения

28.10.1922

Дата смерти

20.10.1978

Пол

Мужской

Добавил:

МН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.10.1922

Отец: Вавилов Михаил

Мать: Вавилова Мария Петрова

Россия
Рождение ребёнка
31.05.1950

Дочь: Паршакова Татьяна

Мать ребёнка: Вавилова Мария

Рождение ребёнка
27.07.1952

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Вавилова Мария

Россия
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Малыгина Вера

Мать ребёнка: Вавилова Мария

Смерть
20.10.1978
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