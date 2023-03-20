Вавилов Леонид
Место рожденияРоссия
Дата рождения28.10.1922
Дата смерти20.10.1978
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.10.1922
Отец: Вавилов Михаил
Мать: Вавилова Мария Петрова
Россия
Рождение ребёнка
31.05.1950
Дочь: Паршакова Татьяна
Мать ребёнка: Вавилова Мария
Рождение ребёнка
27.07.1952
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Вавилова Мария
Россия
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Малыгина Вера
Мать ребёнка: Вавилова Мария
Смерть
20.10.1978