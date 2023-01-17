Елесеев Никифор Алексеевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияВычислено 1768
Дата смерти1822
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Рождение
Вычислено 1768
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
29.04.1799 ст.
Сын: Елесеев Николай Никифорович
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
17.09.1801 ст.
Дочь: Анастасья Никифоровна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
18.05.1803 ст.
Сын: Елесеев Константин Никифорович
Мать ребёнка: не указана
Смерть
1822