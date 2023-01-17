Елесеев Никифор Алексеевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Елесеев Никифор Алексеевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Вычислено 1768

Дата смерти

1822

Пол

Мужской

Добавил:

DI
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1768

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
29.04.1799 ст.

Сын: Елесеев Николай Никифорович

Мать ребёнка: не указана

Челябинск, Челябинский, Челябинская область
Рождение ребёнка
17.09.1801 ст.

Дочь: Анастасья Никифоровна

Мать ребёнка: не указана

Челябинск, Челябинский, Челябинская область
Рождение ребёнка
18.05.1803 ст.

Сын: Елесеев Константин Никифорович

Мать ребёнка: не указана

Челябинск, Челябинский, Челябинская область
Смерть
1822
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