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Васильева Светлана Анатольевна
Васильева Светлана Анатольевна
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Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
23.02.1971
Пол
Женский
Отец
Васильев Анатолий Михайлович
1941 г.р.
Мать
Васильева (Чулкова) Роза Николаевна
1940 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
НВ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.02.1971
Отец:
Васильев Анатолий Михайлович
Мать:
Васильева Роза Николаевна
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