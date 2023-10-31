Тютчева Нина Александровна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
10.08.1931
Дочь: Тютчева Нинель Матвеевна
Отец ребёнка: Лейбович Матвей Абрамович
Рождение ребёнка
01.09.1938
Отец ребёнка: Лейбович Матвей Абрамович
Рождение ребёнка
1939
Отец ребёнка: Лейбович Матвей Абрамович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно