Тютчева Нина Александровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Тютчева Нина Александровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ДК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
10.08.1931

Дочь: Тютчева Нинель Матвеевна

Отец ребёнка: Лейбович Матвей Абрамович

Рождение ребёнка
01.09.1938

Сын: Лейбович Игорь Матвеевич

Отец ребёнка: Лейбович Матвей Абрамович

Рождение ребёнка
1939

Сын: Лейбович Юрий Матвеевич

Отец ребёнка: Лейбович Матвей Абрамович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Лейбович Матвей Абрамович

Смерть
Неизвестно
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