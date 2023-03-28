Макарычев Владимир Викторович
Место рожденияНе указано
Дата рождения25.12.1945
Дата смерти28.03.2023
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.12.1945
Рождение ребёнка
02.10.1969
Сын: Макарычев Олег Владимирович
Мать ребёнка: Макарычева (Рожкова) Валентина Федоровна
Рождение ребёнка
20.04.1976
Сын: Макарычев Вячеслав Владимирович
Мать ребёнка: Макарычева (Рожкова) Валентина Федоровна
Смерть
28.03.2023