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Макарычев Владимир Викторович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

25.12.1945

Дата смерти

28.03.2023

Пол

Мужской

Добавил:

ДМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.12.1945

Отец: Макарычев Виктор Федорович

Мать: Борисова Александра Степановна

Рождение ребёнка
02.10.1969

Сын: Макарычев Олег Владимирович

Мать ребёнка: Макарычева (Рожкова) Валентина Федоровна

Рождение ребёнка
20.04.1976

Сын: Макарычев Вячеслав Владимирович

Мать ребёнка: Макарычева (Рожкова) Валентина Федоровна

Смерть
28.03.2023

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