Берднов Василий Яковлевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Берднова) Лариса Васильевна
Мать ребёнка: Берднова Раиса
Работа или профессия
Неизвестно
Рождение ребёнка
05.02.1960
Сын: Берднов Александр Васильевич
Мать ребёнка: Берднова Раиса
Рождение ребёнка
20.04.1967
Сын: Берднов Андрей Васильевич
Мать ребёнка: Берднова Раиса
412961 Kryazhim, Saratovskaya oblast\' Russian Federation