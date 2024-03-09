Берднов Василий Яковлевич Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio
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Берднов Василий Яковлевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ДТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Берднов Яков

Мать: Берднова (Панкратова) Анна Алексеевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Берднова) Лариса Васильевна

Мать ребёнка: Берднова Раиса

Работа или профессия
Неизвестно
Рождение ребёнка
05.02.1960

Сын: Берднов Александр Васильевич

Мать ребёнка: Берднова Раиса

Рождение ребёнка
20.04.1967

Сын: Берднов Андрей Васильевич

Мать ребёнка: Берднова Раиса

412961 Kryazhim, Saratovskaya oblast\' Russian Federation

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