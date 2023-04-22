Коновец Ульяна Александровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Коновец Ульяна Александровна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

24.11.1982

Пол

Женский

Отец

1952 г.р.

Мать

1958 г.р.

Муж

Скрыто настройками приватности

Дети

Добавил:

ЮА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.11.1982

Отец: Коновец Александр Николаевич

Мать: Коновец Ирина Григорьевна

Рождение ребёнка
07.03.2013

Дочь: Агошкина Виктория Юрьевна

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
27.12.2016

Сын: Агошкин Аркадий Юрьевич

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: скрыто настройками приватности

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