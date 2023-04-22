Коновец Ульяна Александровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения24.11.1982
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.11.1982
Рождение ребёнка
07.03.2013
Дочь: Агошкина Виктория Юрьевна
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
27.12.2016
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: скрыто настройками приватности